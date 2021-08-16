Молдова ввела новые правила въезда в страну

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16 августа, Кишинев /БЕЛТА - МОЛДПРЕС/. В Молдове с 16 августа вступили в силу новые правила въезда в страну.Все въезжающие в Молдову должны будут предоставить сертификат о прохождении полного курса вакцинации. Также необходимо наличие ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 до въезда в страну или экспресс-теста на антиген к коронавирусу, сделанный не ранее чем за 48 часов.Кроме того, все желающие пересечь границу Молдовы обязаны предоставить медицинскую справку о перенесенном заболевании COVID-19 за последние 15-180 дней или справку о наличии антител к коронавирусу.Люди, не представившие эти документы при пересечении государственной границы, должны будут пройти 14-дневную изоляцию. Исключение составляют дети до 12 лет и учащиеся до 18 лет, которые едут на экзамены или учебу, а также граждане, приезжающие на лечение.Отмечается, что после 7 дней самоизоляции можно сдать ПЦР-тест или антиген-тест на коронавирус. Если тест окажется отрицательным, карантин можно будет прекратить.-0-