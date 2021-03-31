Молдова вводит режим ЧП из-за пандемии до 30 мая

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдова вводит режим чрезвычайного положения на период с 1 апреля по 30 мая, чтобы снизить распространение коронавируса. Такое решение было принято парламентом на внеочередном заседании в среду по просьбе правительства, сообщает ТАСС.

"Проект решения был одобрен 52 голосами депутатов", - сказала председатель законодательного органа Зинаида Гречаный на заседании, которое транслировала на своем сайте пресс-служба парламента.

Режим ЧП вводится на всей территории страны. Документ не содержит конкретных ограничений. В нем отмечается, что в этот период Комиссия по чрезвычайным ситуациям сможет вводить специальный режим пересечения границы, ограничивать передвижение людей внутри страны и деятельность экономических агентов, привлекать граждан к работе, а также принимать другие меры в целях сдерживания распространения коронавируса.

Выступавший перед депутатами и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой объяснил, что правительству необходимы дополнительные рычаги для управления эпидемической ситуацией. Он также отметил, что ужесточить ограничения рекомендовали как Минздрав, так и Всемирная организация здравоохранения.

В Молдове за последние 14 дней в среднем по стране регистрируется 635 заразившихся на 100 тыс. человек, на 100 пациентов с коронавирусом регистрируют 2,1 случая с летальным исходом. В больницах страны сейчас находятся более 4 тыс. пациентов. Среди них 8,6% - это люди в тяжелом состоянии, у 10,8% состояние средней степени тяжести. С начала пандемии в стране зарегистрировано свыше 228 тыс. случаев заражения (6,4% населения), 4,9 тыс. пациентов скончались.-0-