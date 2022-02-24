Молдова закрывает воздушное пространство из-за событий в Украине

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молдова закрывает свое воздушное пространство по рекомендации Высшего совета безопасности (ВСБ) республики в связи с событиями в Украине. Об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в своем Telegram-канале, сообщает ТАСС.
"Принимая во внимание ситуацию в регионе, ВСБ рекомендовал закрыть воздушное пространство Республики Молдова. Управление гражданской авиации выполнит рекомендацию, воздушное пространство будет закрыто с 12.00 (13.00 по минскому времени). Все рейсы будут перенаправлены в другие аэропорты", - написал Андрей Спыну.
Ранее президент республики Майя Санду во время брифинга по итогам заседания Высшего совета безопасности сообщила, что Молдова введет режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией в Украине. "Принято решение, что правительство попросит парламент ввести режим чрезвычайного положения. Также сегодня состоится заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям, будут приняты решения в целях управления кризисной ситуацией и предупреждения угроз гуманитарного характера", - сказала Майя Санду.
"Я распорядилась усилить работу патрульных подразделений МВД, чтобы избежать возможных провокаций", - уточнила она.
Между тем глава МВД республики Анна Ревенко сообщила, что около 1,9 тыс. граждан Украины пересекли сегодня границу Молдовы, пятеро из них попросили убежища.
Она отметила, что госорганы Молдовы работают в режиме ЧП, сегодня Комиссия по чрезвычайным ситуациям проведет заседание, на котором обсудит меры управления создавшимся кризисом.-0-