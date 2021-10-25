Молиться и экономить: Украина оказалась не готовой к отопительному сезону

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью в большинстве регионов Украины ожидаются первые морозы, однако из-за высоких цен на энергоресурсы в ряде городов тепло появится не раньше середины ноября, пишет украинская газета "Вести".

По мнению экспертов, власть тянет с запуском тепла, чтобы не остаться без газа в разгар холодов - в январе и феврале, когда нагрузки будут критическими. Еще одна острая проблема - дефицит электроэнергии.

Тепло не для всех

В Украине стартовал отопительный сезон. В большинстве городов и регионов тепло уже дали в садики и школы и теперь планируют подключить жилые дома. Не стал исключением и Киев, где пообещали полностью подключить к теплу большинство столичных домов в течение следующих семи дней. Также отопление начали запускать в Харькове, Львове, Ровно, Луцке, Полтаве, Виннице и других городах.

Но тепло в квартирах появилось не у всех. Как объяснили столичные власти, для полноценного запуска системы требуется, чтобы теплоноситель прогрелся. В то же время, как говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, уже при старте отопительного сезона вылезут все скрытые проблемы.

"С высокой долей вероятности мы увидим массовые прорывы теплосетей и аварийные отключения. Даже Киев начинает отопительный сезон очень тяжело. Во многих местах трубы еще ремонтировать не закончили. А вот с малыми городами будет куда сложнее. Там и денег на авансовые платежи "Нафтогазу" нет для запуска отопительного сезона, и сети не выдерживают", - говорит Олег Попенко.

Электроэнергии может не хватить

В то же время, по словам энергетического эксперта Валентина Землянского, все проблемы, которые нависли сегодня над Украиной, могут возникнуть в конце января - начале февраля 2022 года. "Последняя треть отопительного сезона является самой критической. Из-за этого сейчас тянут время с включением отопления, чтобы по максимуму сохранить энергоресурсы", - говорит Валентин Землянский.

А с ними как раз все еще есть проблемы. По словам нардепа Алексея Гончаренко, подготовка к отопительному сезону провалена полностью. "В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого - лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тыс. т угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода", - отмечает Алексей Гончаренко.

И если с газом ситуация еще более-менее и при теплой зиме Украина еще может "на минималках" проскочить, то вот проблемы с углем с высокой долей вероятности сулят украинцам флешбэк в 90-е годы, когда из-за низких запасов топлива свет в квартирах давали по расписанию. "Даже если запустить все 15 атомных энергоблоков, то это все равно не покроет пиковые нагрузки. Их могут покрыть только ГЭС и ТЭС, с помощью которых резко можно увеличить объем поставки в сеть. А для этого нужны мазут и уголь, которого у нас нет. И, что самое печальное, повлиять на ситуацию мы уже не можем. Уголь просто физически не сможем привезти. Логистика не сработает. А газ не подешевеет за это время, чтобы мы могли газом электроэнергию производить", - сказал Олег Попенко.

Из-за недостатка угля в стране простаивает уже 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). На их складах угля в четыре раза меньше, чем предполагал утвержденный Министерством энергетики план. Меньше 10-дневных запасов топлива остается на Бурштынской, Запорожской, Змиевской, Криворожской, Кураховской, Трипольской и Углегорской ТЭС. Славянская ТЭС уже остановила работу из-за нехватки угля. При этом, как рассказал "Вестям" бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, ситуация в этом году намного сложнее, чем прошлогодняя.

"Электроэнергии физически может не хватить для Киева и других городов. Не хочу нагнетать панику, но в этом году проблем с топливом намного больше, чем в прошлом. Поэтому больше шансов отключений. Посмотрим, как с этим будет разбираться СНБО, смогут ли профессионально исправить ситуацию", - сказал Алексей Кучеренко, добавив, что действовать в данной ситуации нужно было заранее. Решения правительства могут запоздать.

В сложившихся обстоятельствах вариантов у украинской власти остается немного. Недостаток угля можно будет компенсировать за счет сжигания газа вместо угля, но с учетом стоимости газа это будет слишком дорого. Еще один вариант - разблокировать импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который до 1 ноября находится под мораторием.-0-