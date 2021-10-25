Молиться и экономить: Украина оказалась не готовой к отопительному сезону

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 25 октября 2021
Минск Ясно +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11:59 В Минске мужчина присвоил выручку интернет-магазина и проиграл ее в казино Происшествия
11:59 В Великобритании из-за дефицита товаров на полках магазинов вместо продукции выставляют картинки В мире
11:55 Мужчина погиб под колесами электрички в Минском районе Происшествия
11:52 Житель Вилейского района поджег дом брата, есть пострадавшие Происшествия
11:48 Лебедев: выборы президента Узбекистана были конкурентными, свободными, открытыми и прозрачными Политика
11:47 МЧС: неосторожность при курении является самой распространенной причиной пожаров в домах Общество
11:43 В России за сутки выявили 37 930 заболевших COVID-19, это новый максимум В мире
11:42 Двое жителей Ольшан рыбачили с помощью остроги Происшествия
11:42 МИД Ирана прокомментировал ситуацию с оказавшимися в затруднительном положении на белорусско-литовской границе иранцами Общество
11:38 В Токио впервые за 11 месяцев отменили COVID-ограничения для общепита В мире
11:33 Молиться и экономить: Украина оказалась не готовой к отопительному сезону В мире
11:26 Витебчанин умер в больнице после отравления суррогатным алкоголем Происшествия
11:21 БГУ запустил проект "Карта поздравлений" Общество
11:19 Мини-завод по производству самогона ликвидировали в Свислочском районе Происшествия
11:17 МАЗ поставил партию автобусов на Ямал Экономика
11:16 ФОТОФАКТ: Осень в ущелье Бабагоу Калейдоскоп
11:10 Лукашенко поздравил народную артистку БССР Любовь Каспорскую с юбилеем Президент
11:10 В Минской области за выходные задержаны 34 нетрезвых водителя Происшествия
11:07 Премьер Польши: если Еврокомиссия начнет мировую войну, мы будем защищать наши права любым оружием В мире
11:03 В Гродненской области раскрыто убийство 17-летней давности: дело направлено в суд Происшествия
11:01 Стартовала неделя по случаю 100-летия БГУ Общество
10:57 В Гомельском районе при пожаре погиб мужчина Происшествия
10:55 Гражданка Польши нелегально перевозила мигрантов В мире
10:54 Белорусский мультфильм "Звезды седьмого неба" с успехом представили в Москве Культура
10:53 Жители Германии из-за роста цен на бензин отправляются за топливом в соседние страны В мире
10:43 Шпаковский: события в Европе далеки от навязываемых нам представлений о демократии Общество
10:27 В подвале многоэтажки в Пинске нашли мумифицированные останки человека Происшествия
10:23 Кипр требует от ЕС решительных шагов для разрешения миграционного кризиса В мире
10:18 ГПК: за выходные количество выезжавших из Беларуси фур не превышало средний показатель Общество
10:18 Тракторист сбил 16-летнего велосипедиста в Пружанском районе Происшествия
Все новости
Все новости
В мире
25 октября 2021, 11:33

Молиться и экономить: Украина оказалась не готовой к отопительному сезону

Фото из архива
Фото из архива

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ночью в большинстве регионов Украины ожидаются первые морозы, однако из-за высоких цен на энергоресурсы в ряде городов тепло появится не раньше середины ноября, пишет украинская газета "Вести".

По мнению экспертов, власть тянет с запуском тепла, чтобы не остаться без газа в разгар холодов - в январе и феврале, когда нагрузки будут критическими. Еще одна острая проблема - дефицит электроэнергии.

Тепло не для всех

В Украине стартовал отопительный сезон. В большинстве городов и регионов тепло уже дали в садики и школы и теперь планируют подключить жилые дома. Не стал исключением и Киев, где пообещали полностью подключить к теплу большинство столичных домов в течение следующих семи дней. Также отопление начали запускать в Харькове, Львове, Ровно, Луцке, Полтаве, Виннице и других городах.

Но тепло в квартирах появилось не у всех. Как объяснили столичные власти, для полноценного запуска системы требуется, чтобы теплоноситель прогрелся. В то же время, как говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, уже при старте отопительного сезона вылезут все скрытые проблемы.

"С высокой долей вероятности мы увидим массовые прорывы теплосетей и аварийные отключения. Даже Киев начинает отопительный сезон очень тяжело. Во многих местах трубы еще ремонтировать не закончили. А вот с малыми городами будет куда сложнее. Там и денег на авансовые платежи "Нафтогазу" нет для запуска отопительного сезона, и сети не выдерживают", - говорит Олег Попенко.

Электроэнергии может не хватить

В то же время, по словам энергетического эксперта Валентина Землянского, все проблемы, которые нависли сегодня над Украиной, могут возникнуть в конце января - начале февраля 2022 года. "Последняя треть отопительного сезона является самой критической. Из-за этого сейчас тянут время с включением отопления, чтобы по максимуму сохранить энергоресурсы", - говорит Валентин Землянский.

А с ними как раз все еще есть проблемы. По словам нардепа Алексея Гончаренко, подготовка к отопительному сезону провалена полностью. "В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого - лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тыс. т угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода", - отмечает Алексей Гончаренко.

И если с газом ситуация еще более-менее и при теплой зиме Украина еще может "на минималках" проскочить, то вот проблемы с углем с высокой долей вероятности сулят украинцам флешбэк в 90-е годы, когда из-за низких запасов топлива свет в квартирах давали по расписанию. "Даже если запустить все 15 атомных энергоблоков, то это все равно не покроет пиковые нагрузки. Их могут покрыть только ГЭС и ТЭС, с помощью которых резко можно увеличить объем поставки в сеть. А для этого нужны мазут и уголь, которого у нас нет. И, что самое печальное, повлиять на ситуацию мы уже не можем. Уголь просто физически не сможем привезти. Логистика не сработает. А газ не подешевеет за это время, чтобы мы могли газом электроэнергию производить", - сказал Олег Попенко.

Из-за недостатка угля в стране простаивает уже 20 энергоблоков теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). На их складах угля в четыре раза меньше, чем предполагал утвержденный Министерством энергетики план. Меньше 10-дневных запасов топлива остается на Бурштынской, Запорожской, Змиевской, Криворожской, Кураховской, Трипольской и Углегорской ТЭС. Славянская ТЭС уже остановила работу из-за нехватки угля. При этом, как рассказал "Вестям" бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко, ситуация в этом году намного сложнее, чем прошлогодняя.

"Электроэнергии физически может не хватить для Киева и других городов. Не хочу нагнетать панику, но в этом году проблем с топливом намного больше, чем в прошлом. Поэтому больше шансов отключений. Посмотрим, как с этим будет разбираться СНБО, смогут ли профессионально исправить ситуацию", - сказал Алексей Кучеренко, добавив, что действовать в данной ситуации нужно было заранее. Решения правительства могут запоздать.

В сложившихся обстоятельствах вариантов у украинской власти остается немного. Недостаток угля можно будет компенсировать за счет сжигания газа вместо угля, но с учетом стоимости газа это будет слишком дорого. Еще один вариант - разблокировать импорт электроэнергии из РФ и Беларуси, который до 1 ноября находится под мораторием.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
отопление Украина электроэнергия
Новости рубрики В мире
В Великобритании из-за дефицита товаров на полках магазинов вместо продукции выставляют картинки
Фото из архива В России за сутки выявили 37 930 заболевших COVID-19, это новый максимум
Фото из архива В Токио впервые за 11 месяцев отменили COVID-ограничения для общепита
Матеуш Моравецкий. Фото EPA-EFE Премьер Польши: если Еврокомиссия начнет мировую войну, мы будем защищать наши права любым оружием
Фото Shutterstock Гражданка Польши нелегально перевозила мигрантов
Скриншот из видео Euronews Жители Германии из-за роста цен на бензин отправляются за топливом в соседние страны
Главное
Во время совещания О защите персональных данных, электромобилях, пандемии, росте цен и фейках. Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
В Беларуси в 2022 году планируется ввести 4,2 млн кв.м жилья
Богдан: необходимо вакцинировать от COVID-19 не менее 60% населения
СУПЕРАКЦИЯ в Minsk World! Три ГОТОВЫХ ДОМА в квартале "Азия" по самым выгодным ценам!
Топ-новости
Картина выходных: планы по строительству жилья, штамм дельта лайт и агроусадьбы как экотренд
В Беларуси началась отправка призывников в войска
За сутки в Беларуси зарегистрированы 2044 пациента с COVID-19, выписаны 2354
Ректор БГУ об историческом и современном предназначении ведущего вуза Беларуси
КОММЕНТАРИЙ: Перспективы развития социального предпринимательства в Беларуси
Стартовала неделя по случаю 100-летия БГУ
Случаи гриппа начали регистрироваться в Беларуси
Инфекционист: теряет вкус и обоняние лишь половина пациентов с COVID-19
Эти советы помогут вашим многолетним цветам легко пережить зиму
ИНТЕРВЬЮ: Что нового в подходах к характеристике кандидата при приеме на работу
Минздрав рекомендует использовать маски при посещении объектов и организаций
Эксперт: страны СНГ последовательно совершенствуют работу по обеспечению промышленной безопасности
Белорусы победили футболистов Армении в квалификации юношеского ЧЕ
Боровик: в борьбе с пандемией Беларусь проводит политику здравого смысла
В Беларуси создадут Национальный центр по защите персональных данных
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Лучшие фото БЕЛТА Год народного единства
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.