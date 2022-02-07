Молочная отрасль Латвии находится на грани банкротства из-за роста цен на энергоносители

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Резкий рост закупочных цен на энергоносители ударил по молокоперерабатывающей отрасли в Латвии. Об этом заявил председатель правления латвийского молокоперерабатывающего предприятия Elpa Гундар Сисенис, сообщает RuBaltic.

По его словам, молочная отрасль в Латвии вынуждена работать ниже себестоимости, что может вскоре привести к банкротству. "Столь драматичной ситуации в молочной промышленности еще не было. Длительно работать в убыток не может ни одно предприятие", - заявил Гундар Сисенис латвийской газете Neatkariga.

На сегодняшний день в Латвии зарегистрировано 54 молочных предприятия, из них работают 23, но все они испытывают трудности. В особенности это касается тех производителей, которые выпускают продукты для ежедневного потребления - молоко, масло, сметану, творог, сыр.

В декабре 2021 года председатель правления центрального союза латвийских молочных производителей Янис Шолкс уже предупреждал, что молочная отрасль Латвии находится в глубоком кризисе. Он также заявил, что, несмотря на обращения к правительству, государственные учреждения до сих пор не осознали глубину кризиса и не предприняли каких-либо действий для спасения отрасли.-0-