МОМ: мигранты подвергаются большему риску погибнуть на работе, чем местные сотрудники

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В мире насчитывается примерно 164 млн трудовых мигрантов, или 5% от всей рабочей силы. Многие мигранты заняты в неформальном секторе, где зачастую нарушаются требования безопасности, поэтому риск смерти или получения увечья на рабочем месте для них намного выше, чем для остальных трудящихся. Об этом сообщает Центр новостей ООН со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).

Эксперты МОМ отмечают, что в последнее время растет число мигрантов, которые подвергаются эксплуатации и жестокому обращению со стороны контрабандистов, торговцев людьми и работодателей. Многие трудовые мигранты живут и работают в нечеловеческих условиях, ежедневно подвергая свое здоровье опасности. При этом они вносят важный вклад в экономику как страны пребывания, так и стран своего происхождения. В принимающих странах мигранты способствуют решению проблемы нехватки рабочей силы, особенно в производственной сфере и здравоохранении, а на родину отправляют денежные переводы.

Пандемия обострила ситуацию на рынке труда. Сегодня, чтобы выжить, отчаявшиеся люди соглашаются на любую работу, зачастую с низким заработком и ненормированным рабочим днем. "Нередко работодатели отказываются выплачивать мигрантам зарплату или прекращают трудовые отношения без какой-либо компенсации или уведомления. А если мигранты получают увечья на рабочем месте, то работодатели, как правило, отказываются выплачивать им какую-либо компенсацию. Сами пострадавшие очень часто не могут обратиться в суд за защитой своих прав в силу своего иммиграционного статуса", - отмечают в МОМ.

По данным организации, в 73% стран число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом среди мигрантов было гораздо выше, чем среди местных рабочих. Ежегодно сотни тысяч людей погибают, работая за границей, многие случаи смерти на работе можно было предотвратить. Семьи погибших зачастую ничего не знают о судьбе своих родственников. Нередко им приходится преодолевать сложные бюрократические преграды, чтобы репатриировать останки члена семьи.

МОМ призвала все государства обеспечить сбор более точных данных по трудовым мигрантам, на основе которых можно будет разработать стратегию обеспечения их безопасности и защиты их семей.-0-