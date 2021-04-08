Монголия возобновит карантин с 10 апреля

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Монголии из-за роста заболеваемости COVID-19 возобновят строгие карантинные меры с 10 апреля, сообщает агентство СИНЬХУА.

О возобновлении строгого режима карантина в стране заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания правительства. Он пояснил, что это решение напрямую связано с ростом локального заражения COVID-19 в Улан-Баторе и других регионах Монголии. "В этот сложный для страны период в условиях пандемии мы решили предоставить 300 тыс. монгольских тугриков (около $105) каждому монгольскому гражданину в качестве одноразовой безвозмездной помощи", - добавил он.

В настоящее время Улан-Батор и 17 монгольских аймаков стали эпицентрами эпидемии COVID-19. Всего к настоящему моменту в стране лабораторно подтверждено более 12,2 тыс. случаев локальной передачи COVID-19.

К 1 июля Монголия планирует охватить вакцинацией большую часть взрослого населения страны.-0-