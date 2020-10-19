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19 октября 2020, 20:50

Мониторинг ОПЕК+ указал на преобладающий риск ухудшения ситуации на рынке нефти

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19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неопределенность на рынке нефти возрастает в связи с началом второй волны коронавируса, в ОПЕК+ допускают замедление темпов восстановления экономики. Об этом говорится в проекте коммюнике мониторингового комитета ОПЕК+, заседание которого проходит в эти часы. С его копией ознакомился ТАСС.

"Комитет отмечает, что первые признаки восстановления мировой экономики были нивелированы возросшим числом заболеваний коронавирусом в странах-потребителях нефти", - говорится в проекте документа. В нем отмечается, что волна коснулась Северной и Южной Америк, Азии и Европы. "К зиме некоторые регионы мира могут быть снова закрыты на карантин полностью или частично, что подвергает спрос на нефть большому риску", - отмечается в документе.

Рыночные условия в проекте коммюнике называются нестабильными, а перспективы несут "преобладающий риск неопределенности и ухудшения ситуации на рынке нефти".-0-

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