Мониторинговый комитет ОПЕК+ не вынес рекомендацию по уровням нефтедобычи на февраль

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось, оно длилось два часа. Рекомендацию по уровням добычи нефти на февраль министры комитета не вынесли, сообщили ТАСС три источника в ОПЕК.

"Закончилось без рекомендации", - сказал один из них. Два других собеседника агентства подтвердили это, добавив, что обсуждение вопроса тем не менее продолжится на министерской встрече ОПЕК+ в полном составе, которая начнется в ближайшие минуты.

При этом большая часть стран - членов ОПЕК+ выступила за то, что в феврале не нужно увеличивать добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки. У России на этот счет другая позиция.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось сегодня в формате видеоконференции. В его работе участвовали восемь стран из 23, входящих в периметр соглашения ОПЕК+. Задача комитета - следить за выполнением условий сделки, а также на основе тщательного анализа рыночной ситуации рекомендовать членам альянса те или иные действия на рынке нефти.

На сегодняшней встрече министры обсудили, целесообразно ли повышать добычу нефти еще на 0,5 млн баррелей в сутки в феврале на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки. Настороженность в ОПЕК+ вызывает появление нового штамма коронавируса, который оказался более заразным, чем его предшествующие версии.-0-