Мощное наводнение обрушилось на Испанию

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильные ливни вызвали наводнения в нескольких автономных сообществах Испании, сообщает телекомпания TVE.
Прошедшие ливни затопили населенные пункты в различных регионах. Самая сложная ситуация сложилась в провинциях Таррагона и Кастельон. В результате ливней были затоплены дома, потоком воды уносило автомобили, перекрыты некоторые дороги, нарушено движение поездов. По данным издания El Caso, более 10 тыс. человек остались без электричества.
Сильные дожди прошли и в Мадриде, из-за чего утром не работали участки нескольких линий метро и была нарушена работа поездов пригородного сообщения.
Государственная метеорологическая служба Испании опубликовала сообщение о том, что на большей части страны введен повышенный уровень опасности в связи с проливными дождями и грозами.-0-