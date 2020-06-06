Мощное землетрясение прогнозируют в Нью-Дели в ближайшие дни

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощное землетрясение может произойти в ближайшие дни в ряде регионов Северной Индии и в Национальном столичном округе Дели, в который входит Нью-Дели. Об этом сообщает 6 июня газета The Times of India.

"Повторяющиеся толчки малых величин указывают на большее землетрясение. Оно затронет и столичный регион. Он находится всего в 370 км от Кангры и в 260 км от Уттаркаши, которые известны сильными землетрясениями, и большее землетрясение в этой линии разлома обязательно затронет столицу", - приводит газета слова профессора кафедры прикладной геофизики Пи Кей Хана.

Специалист отметил, что этот регион за последние два года испытал 64 толчка магнитудой 5,0 и выше. Только за последние два месяца в регионе ощущалось 11 подземных толчков, что, по мнению экспертов, свидетельствует о накоплении энергии деформаций.-0-