Мощное землетрясение произошло в Сальвадоре, объявлена угроза цунами

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощное землетрясение зафиксировано в Сальвадоре, у побережья объявлена угроза цунами. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Министерства окружающей среды и природных ресурсов страны.

По данным ведомства, магнитуда подземных толчков достигла 6,8, тогда как Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает о магнитуде 6,6. Согласно информации EMSC очаг землетрясения залегал на глубине 80 км. Эпицентр находился в 41-м км от столицы страны - Сан-Сальвадора.-0-