Мощное землетрясение произошло в Таджикистане

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 12 февраля в Таджикистане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает ТАСС.
По уточненным данным, очаг стихии залегал на глубине 92 км. Эпицентр находился в 35 км к юго-западу от населенного пункта Мургаб с населением около 11 тыс. человек и в 257 км к юго-западу от китайского города Кашгар, где проживают порядка 274 тыс. человек.
Как сообщает агентство "Синьхуа", подземные толчки ощущались в Исламабаде (Пакистан). По сведениям агентства Reuters, ощущались они и в северной части Индии, включая Нью-Дели.
Информация о пострадавших не поступала.-0-