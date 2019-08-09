Мощные ливни и оползни на юге Индии: эвакуированы 22 тыс. человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 17 человек погибли и около 22 тыс. эвакуированы из-за мощных ливней и оползней в штате Керала на юге Индии. Об этом сообщает индийская телекомпания NDTV .

Вечером 8 августа при сходе оползня был сметен целый комплекс домов работников чайных плантаций в округе Ваянада. Около 200 человек получили ранения, под обломками найдены два тела. Спасательная операция в настоящее время продолжается, несколько человек остаются под завалами. Команды армии, Национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF) и пожарной охраны работают на месте инцидента. По словам местных властей, этот оползень стал первым в Ваянаде за последние 20 лет.

Из-за стихийного бедствия все школы и колледжи штата Керала 9 августа закрыты. Отменены экзамены в университетах. До 15.00 11 августа приостановлены полеты в международном аэропорту Кочин в Керале.

По всему штату развернуты 315 лагерей для оказания помощи, 105 из них находятся в Ваянаде.

Чиновники заявляют, что число погибших в результате стихии может значительно возрасти. Правительство штата Керала сообщило, что для четырех районов штата Керала - Ваянад, Идукки, Малаппурам и Кожикоде - выпущено красное предупреждение, там в ближайшее время ожидаются сильнейшие ливни и грозы с порывами ветра до 50 км/ч.-0-