Мощные ливни на юго-востоке Испании: есть погибшие, закрыты десятки школ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли из-за проливных дождей в испанском городе Каудете (провинция Альбасете). Об этом сообщает испанская газета El Pais .

Согласно информации экстренных служб, погибшие - супружеская пара, оба в возрасте 70 лет. Их тела были обнаружены в автомобиле на затопленной дороге примерно в 100 км от Валенсии.

Экстремальные погодные условия вызвали наводнения во многих районах Валенсии, а также в Мурсии и Кастилии-Ла-Манче. В провинции Онтеньенте вышла из берегов река Клариано, в связи с чем пришлось эвакуировать жителей подтопленных домов. Как сообщает Agence France-Presse, здесь выпало самое большое количество осадков за всю историю наблюдений - с 1917 года. Сведения о пострадавших не поступали.

Власти Валенсии заявили, что распорядились закрыть сегодня школы в 84 муниципалитетах, что затронуло более 255 тыс. учеников. В соседней провинции Мурсии 12 и 13 сентября будут закрыты все школы и университет.

Резкое похолодание и проливные дожди обрушились на средиземноморское побережье Испании 9 сентября. По прогнозам, неблагоприятные погодные условия сохранятся до полудня 13 сентября. В Альмерии, Аликанте, Валенсии и Мурсии объявлен красный уровень опасности, здесь в ближайшие сутки ожидаются сильнейшие ливни и штормовой ветер с порывами до 100 км/ч.-0-