Мощные ливни затопили Грузию

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии прошли сильные дожди, затоплено несколько регионов. Реки выходят из берегов, гибнет урожай, сообщает "МИР 24" .

Особенно стихия навредила регионам восточной Грузии. Из-за проливных дождей вышла из берегов река Алазани. Размыты дороги, повреждены мосты, подтоплены десятки гектаров сельскохозяйственных угодий.

В отдельных районах выпал град. Побиты виноградники и фруктовые сады. Особенно пострадали районы в окрестностях города Телави, вблизи Панкисского ущелья.

Противоградовые установки где-то не сработали, где-то попали не туда. Дожди не прекратятся по всей территории Грузии до середины недели.-0-