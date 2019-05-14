Мощные ливни затопили Грузию

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии прошли сильные дожди, затоплено несколько регионов. Реки выходят из берегов, гибнет урожай, сообщает
Особенно стихия навредила регионам восточной Грузии. Из-за проливных дождей вышла из берегов река Алазани. Размыты дороги, повреждены мосты, подтоплены десятки гектаров сельскохозяйственных угодий.
В отдельных районах выпал град. Побиты виноградники и фруктовые сады. Особенно пострадали районы в окрестностях города Телави, вблизи Панкисского ущелья.
Противоградовые установки где-то не сработали, где-то попали не туда. Дожди не прекратятся по всей территории Грузии до середины недели.-0-
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