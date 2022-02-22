Мощные снегопады парализовали транспорт на севере Японии

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощные снегопады парализовали движение транспорта на японском острове Хоккайдо. Закрыт международный аэропорт у города Саппоро - административного центра региона, сообщает ТАСС.

По данным национального общественного телевидения, техника не успевает расчищать две его взлетно-посадочные полосы.

На Хоккайдо пришлось отменить более 200 пассажирских авиарейсов. "Практически остановлено движение по железным дорогам. На автомобильных трассах - многочисленные заторы", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в ряде районов Хоккайдо зарегистрировано рекордное количество осадков. В частности, в районе международного аэропорта у города Саппоро за 12 часов выпало более 40 см снега - это максимум за все время наблюдений.-0-