Мощный паводок во Вьетнаме: затоплены 15 тыс. домов, есть погибшие

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек погибли и девять пропали без вести в центральной части Вьетнама из-за сильного паводка, вызванного проливными дождями. Об этом сообщает вьетнамская онлайн-газета VnExpress .

Сильнейшие ливни, которые принес тайфун "Кайжики", обрушились вечером 5 сентября на территорию от провинции Нгеан до Куангчи. Согласно данным Центрального руководящего комитета по предотвращению стихийных бедствий, около 15 тыс. домов в центральном регионе затоплены, эвакуированы более 3,7 тыс. человек.

Ранее, 3 сентября, стихия пронеслась по провинциям Тхыатхьен-Хюэ и Куангнам в центральной части страны. Там прошли мощные ливни, вызвавшие наводнения и оползни.

В 2018 году во Вьетнаме стихийные бедствия, в основном наводнения, штормы и оползни, привели к гибели 181 человека, еще 37 человек пропали без вести. Материальный ущерб от природных катастроф за минувший год превысил $850 млн.-0-