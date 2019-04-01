Мощный шторм на юге Непала: 29 погибших и более 600 раненых

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 29 человек погибли и более 600 получили ранения в результате сильного шторма, обрушившегося на южные районы Непала 31 марта, сообщает непальская газета The Himalayan Times .

Шторм, сопровождавшийся сильным градом и проливным дождем, обрушился на два южных района Непала вечером 31 марта. Согласно информации местных властей, 28 из 29 погибших обнаружены в Баре, еще об одной жертве сообщили в Парсе. Большинство тел были погребены под обломками зданий, многие погибли из-за падения деревьев и проводов высоковольтных линий. Все пострадавшие госпитализированы в местные больницы, сейчас решается проблема с нехваткой крови для помощи раненым, также в медицинских учреждениях отмечается острый дефицит лекарств и врачей.

Проводится оценка ущерба, нанесенного инфраструктуре в результате стихийного бедствия. Сообщается, что шторм повредил сотни зданий и электрических опор, дороги в пострадавших районах завалены упавшими деревьями. Полиция также уточнила, что штормом повреждены 12 пассажирских автобусов.

Для проведения спасательных операций были мобилизованы батальоны Непальской армии, полиции и Вооруженных сил Непала. Власти Бары и Парсы обратились к центральному правительству с просьбой объявить в пострадавших районах чрезвычайное положение. Сообщается, что премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли направляется в затронутые штормом регионы, чтобы оценить масштабы катастрофы.-0-