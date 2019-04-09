Мощный снегопад обрушился на Канаду

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный снегопад, который обрушился на восток Канады, привел к массовому отключению электроэнергии, а также вызвал сбои в работе аэропортов.

Наибольший урон стихия нанесла провинциям Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Квебек.

Как сообщает Radio-Canada , в Квебеке без электричества остались более 300 тыс. домов. Сильный ветер валил деревья, снег сменялся ледяным дождем, а температура воздуха в регионе опустилась ниже нуля. Из-за непогоды власти приняли решение отменить занятия в школах.

По данным канадского телеканала MеtеoMеdia, снегопад значительно усложнил движение по основным автомагистралям на востоке страны и внес коррективы в работу воздушных гаваней. О задержках рейсов, в частности, проинформировали в международных аэропортах Трюдо в Монреале и Квебек-сити.-0-