Мощный тайфун "Чан-Хом" надвигается на Японию

9 октября, Минск / Корр. БЕЛТА /. Мощный тайфун "Чан-Хом" приближается к территории Японии, сообщает японское информационное агентство KYODO News.

По данным Японского метеорологического агентства, тайфун ударит по западной и восточной частям страны. Скорость ветра будет достигать 126 км/ч. В стране ожидаются сильные проливные дожди, также возможны оползни и наводнения.

Как сообщает японская телерадиокомпания NHK, по меньшей мере 141 внутренний авиарейс в Японии отменен из-за непогоды. Железнодорожный транспорт пока ходит по расписанию, однако ограничения в движении поездов не исключаются.

Согласно последним данным, тайфун "Чан-Хом" находится в Тихом океане к югу от Японии и движется в северо-восточном направлении. В центре стихии давление составляет 970 гектопаскалей, сила ветра - до 35 метров в секунду, при порывах - до 50 метров в секунду.

Отмечается, что "Чан-Хом" станет уже 14-м тайфуном в Японии в 2020 году.-0-