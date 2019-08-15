Мощный тайфун обрушился на Японию

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тайфун обрушился на запад Японии, более 7 тыс. человек вынуждены были покинуть свои дома, сообщает японское агентство
На фоне сообщений об оползнях и наводнениях была проведена эвакуация в 15 префектурах западной и юго-западной Японии. По последним данным, 16 человек получили ранения.
По прогнозам метеорологов, в ближайшее время тайфун ударит по префектуре Хиросима. Местные власти рекомендуют населению переместиться в эвакуационные центры.
Из-за тайфуна в Японии нарушено транспортное сообщение. Авиакомпании Japan Airlines Co. и All Nippon Airways Co. отменили сегодня более 400 внутренних и международных рейсов.-0-
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