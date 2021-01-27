Мощный торнадо обрушился на Алабаму

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный торнадо обрушился на американский штат Алабама. Как сообщает CNN, по меньшей мере один человек погиб, десятки получили ранения.

Значительный ущерб был нанесен жилым домам в городе Фултондейл в округе Джефферсон. Торнадо также разрушил гостиницу и сорвал часть крыши церкви.

Погибший - подросток, который вместе с семьей прятался от урагана в подвале дома. На здание упало дерево, и строение рухнуло на людей. Несколько членов этой семьи тяжело ранены.

"Семнадцать пациентов были доставлены в отделение скорой помощи с различными травмами. Некоторые из них находятся в критическом состоянии", - сказал начальник местной пожарной охраны Джастин Маккензи. На месте происшествия помощь была оказана как минимум 11 пострадавшим.-0-