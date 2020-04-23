Мощный торнадо обрушился на Техас и Оклахому

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный торнадо обрушился на американские штаты Техас и Оклахома. Как сообщает CNN, по меньшей мере пять человек погибли, десятки ранены.

Значительный ущерб нанесен городу Оналаска (штат Техас), где три человека погибли и около 20 получили ранения. По данным местных властей, в городе повреждено множество жилых домов и коммерческих построек.

В штате Оклахома серьезно пострадал округ Маршалл. Здесь погибли два местных жителя, еще несколько человек получили ранения. Многочисленных жертв удалось избежать благодаря вовремя сработавшей системе оповещения о торнадо. Власти сообщили, что в результате шторма повреждены два завода по производству стали, разбиты несколько автомобилей.

Ущерб от стихии еще предстоит оценить.-0-