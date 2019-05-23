Мощный торнадо пронесся по штату Миссури: есть жертвы

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека погибли в результате торнадо, пронесшегося 22 мая по американскому штату Миссури. Об этом сообщает американское издание Business Insider .

В Департаменте общественной безопасности штата Миссури рассказали, что мощный торнадо ударил около 23.40 по местному времени по столице штата, городу Джефферсон-сити, и затем сместился на северо-восток со скоростью около 64 км/ч. Смерч был классифицирован как клиновидный (Wedge Tornado) - этот тип считается одним из наиболее разрушительных. В столице штата в связи со стихийным бедствием объявлено чрезвычайное положение, проводятся поисково-спасательные работы и ликвидация последствий смерча.

В полиции штата Миссури подтвердили, что в округе Бартон из-за непогоды погибли три человека, а в округе Джаспер зарегистрированы несколько раненых. Со всего штата поступают сообщения о значительных разрушениях, заваленных деревьями дорогах и оборванных линиях электропередач.

Национальная метеорологическая служба США 20 мая распространила предупреждение о возможных экстремальных погодных условиях, которые затронут некоторые районы штатов Оклахома, Техас и Миссури.-0-