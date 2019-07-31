Мощный тропический циклон "Випа" обрушился на Гонконг

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный тропический циклон "Випа" накрыл Гонконг. Местная метеорологическая обсерватория объявила 8-й сигнал штормового предупреждения по десятибалльной шкале, сообщает Reuters .

В настоящее время из-за непогоды в Гонконге закрыты школы и офисы, сотрудникам разрешили раньше покинуть свои рабочие места, чтобы успеть вернуться домой до начала шторма. Если в четверг, 1 августа, к полудню штормовой сигнал останется прежним, финансовые и торговые учреждения Гонконга приостановят работу на весь день.