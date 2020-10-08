Мощный взрыв газа произошел на юге Нигерии

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв газа произошел в районе Алимошо нигерийского штата Лагос. В результате погибли четыре человека, сообщает нигерийская газета The Punch.

Инцидент произошел около 5.45 по местному времени на территории компании Best Roof Cooking Gas, которая занимается заправкой газовых баллонов. Несколько человек получили ранения. В основном пострадали люди, находившиеся в момент происшествия на расположенной вблизи автобусной остановке. Взрывная волна затронула прилегающие к территории компании Best Roof Cooking Gas жилые дома, начальную школу и другие здания.

В район происшествия мобилизованы службы быстрого реагирования, в том числе сотрудники пожарной службы и управления по чрезвычайным ситуациям штата Лагос.

Причина инцидента выясняется, начато расследование.-0-