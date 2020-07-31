Мощный взрыв прогремел на востоке Афганистана

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в провинции Логар на востоке Афганистана, сообщает афганский телеканал TOLONews со ссылкой на Министерство внутренних дел Афганистана.

Инцидент произошел вечером 30 июля в городе Пул-э-Алам. Жертвами теракта стали, по предварительным данным, не менее восьми мирных жителей, ранения получили около 30 человек.

Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за инцидент. Талибы отрицают свою причастность к теракту. TOLONews отмечает, что теракт произошел после того, как талибы 28 июля, в преддверии Курбан-байрама, объявили о трехдневном режиме прекращения огня.-0-