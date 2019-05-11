Мощный взрыв прогремел в Мексике на производстве пиротехники

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в районе мастерских по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Об этом сообщило муниципальное управление общественной безопасности в Facebook.

Один человек погиб, четыре пострадали, заявил в эфире телеканала Televisa координатор управления гражданской обороны региона Луис Фелипе Пуэнте. По информации властей, владельцы мастерской, где произошел взрыв, имели разрешение на производство фейерверков.

Тультепек является одним из основных центров производства пиротехники в Мексике, значительная ее часть производится там нелегально.-0-