Мощный взрыв прогремел в Мексике на производстве пиротехники

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв прогремел в районе мастерских по производству пиротехники в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Об этом сообщило муниципальное управление общественной безопасности в Facebook.
Один человек погиб, четыре пострадали, заявил в эфире телеканала
Тультепек является одним из основных центров производства пиротехники в Мексике, значительная ее часть производится там нелегально.-0-
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