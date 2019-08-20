Мощный взрыв прогремел в шведском Линчепинге

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв разрушил здание полицейского склада в городе Линчепинг (Швеция), сообщает местная газета
По информации издания, полицейские собирались вернуть владельцу украденный мопед, но мужчина обнаружил прикрепленный к нему подозрительный предмет. В течение нескольких минут он был проверен полицией, которая немедленно вызвала национальную группу по разминированию.
Саперы приняли решение произвести взрыв опасного предмета. В результате сильной детонации здание полицейского склада было полностью разрушено, в соседних домах выбиты стекла, однако никто не пострадал.-0-
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