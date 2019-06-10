Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Римом

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Рокка-ди-Папа (Италия) в жилом доме прогремел взрыв, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе трое детей, сообщает итальянское информагентство
По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа и привел к обрушению части здания.
На месте ЧП работают пожарные, полицейские и спасатели, которые ищут людей под завалами.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3504 BYN
|2.35 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.0805 BYN
|2.08 BYN
|2.082 BYN
|RUB
|3.2125 BYN
|3.209 BYN
|3.216 BYN