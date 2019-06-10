Мощный взрыв прогремел в жилом доме под Римом

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Рокка-ди-Папа (Италия) в жилом доме прогремел взрыв, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе трое детей, сообщает итальянское информагентство ANSA .

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа и привел к обрушению части здания.

На месте ЧП работают пожарные, полицейские и спасатели, которые ищут людей под завалами.-0-