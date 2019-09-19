Мощный взрыв прогремел возле больницы на юге Афганистана

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В афганском городе Калате (провинция Забуль) рядом с правительственной больницей взорвался грузовик. По меньшей мере 20 человек погибли и более 90 ранены, сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

Инцидент произошел около 6.00 по местному времени. При взрыве получили тяжелые ранения несколько женщин, детей, медицинских работников и пациентов больницы. Пострадавшие госпитализированы в различные госпитали провинции Кандагар, сообщает афганский телеканал TOLO News.

В результате теракта были сильно повреждены близлежащие административные здания и жилые дома.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". Талибы заявили, что их целью был офис Национального управления безопасности (NDS). Здание NDS расположено рядом с больницей, возле которой прогремел взрыв. По словам чиновников, сотрудники NDS не пострадали.-0-