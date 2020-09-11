Мощный взрыв прогремел возле отеля на юге Китая

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько человек пострадали в результате взрыва газа возле отеля в городе Чжухай, провинция Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает китайская телевизионная сеть China Global Television Network.

Инцидент произошел около 9.00 по местному времени 11 сентября. После взрыва последовал пожар. Пострадавшие госпитализированы в ближайшую больницу.

Взрывом повреждены расположенные рядом с отелем жилые дома, торговые лавки и магазины. По состоянию на 10.00 по местному времени пожарным удалось ликвидировать открытое горение. На месте работают 11 пожарных расчетов, ведется поисково-спасательная операция. Причина происшествия выясняется.-0-