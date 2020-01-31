Мощный взрыв произошел на заводе в Орловской области России

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взрыв произошел на заводе в Мценске Орловской области России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Информация о взрыве поступила в 10.00 по московскому времени. Возгорание не последовало, обрушилась кровля на площади 200 кв.м. Как уточнили в дежурной пожарной части Мценска, ЧП произошло в строящемся цехе предприятия металлических конструкций.

По предварительным сведениям, погибли пять человек, не менее трех пострадали. Раненые доставлены в Мценскую районную больницу, среди них есть граждане Турции.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда. Причины взрыва выясняются. На место выехал губернатор Орловской области Андрей Клычков.-0-

Следственный комитет назвал причину взрыва на заводе в Орловской области Следственные органы СК России по Орловской области возбудили уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.