Мощный взрыв в пригороде Антверпена: разрушены три дома

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный взрыв прогремел сегодня днем в районе Вилрейк бельгийского города Антверпена. В результате три дома полностью разрушены, из-под завалов извлекли двух человек, пишет фламандская газета
Местная полиция сообщила, что один из пострадавших получил серьезные травмы. О состоянии второго извлеченного из-под обломков пока ничего не известно. Под завалами разрушенных домов могут находиться люди. Спасательная операция продолжается, на месте работают аварийные службы и поисковые собаки, район происшествия оцеплен.
Ведется расследование. По предварительной версии, причиной взрыва, прогремевшего около 12.20 по местному времени, стала утечка газа. По словам очевидцев, взрыв был такой мощный, что повреждены также несколько домов, расположенных на соседних с рухнувшими зданиями улицах.-0-