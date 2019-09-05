Мощный взрыв возле посольства США в Кабуле: 10 человек погибли

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 10 человек погибли и 42 ранены в результате взрыва автомобиля возле здания посольства США и штаб-квартиры миссии "Решительная поддержка" НАТО в Кабуле. Об этом сообщает Associated Press .

Инцидент произошел сегодня около 10.10 по местному времени. Представитель Министерства внутренних дел Насрат Рахими заявил, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался на оживленной дороге, повредив не менее 12 транспортных средств. Полиция оперативно оцепила место происшествия.

Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан". Талибы заявили, что их действия были направлены против колонны иностранных войск, которая въезжала на объект Национального директората безопасности Афганистана.

Атака произошла через три дня после взрыва грузовика на востоке Кабула. Тогда погибли 16 человек, в том числе пятеро непальцев, а также граждане Великобритании и Румынии. Еще 119 человек были ранены, сообщает афганский новостной телеканал TOLOnews. Ответственность за теракт 2 сентября также взяло на себя радикальное движение "Талибан".-0-