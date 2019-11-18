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18 ноября 2019, 21:18

Московская полиция подтвердила исчезновение редактора агентства "Интерфакс"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Московская полиция подтвердила исчезновение редактора агентства "Интерфакс" Маргариты Игнатовой, которая ушла в церковь и не вернулась, ее мама подала заявление в полицию, сообщает ТАСС.

"В настоящее время устанавливается местонахождение девушки 1990 года рождения. Заявление в полицию подала ее мама, сейчас ведутся поиски", - приводятся журналистами информационного агентства слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что заявление было подано в ОМВД по району Западное Дегунино на севере Москвы. В нем говорится о том, что Маргарита Игнатова ушла из дома утром 17 ноября в церковь и пропала. В понедельник, 18 ноября, журналистка не появилась на работе, на связь она тоже не выходила.-0-

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