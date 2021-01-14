Московские школьники вернутся к очному формату обучения с 18 января

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все московские школьники возобновят обучение в обычном режиме с 18 января, их социальные карты разблокируют. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"Установить, что с 18 января 2021 года возобновляется посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих начальное общее, основное общее, среднее общее образование, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы", - говорится в документе.

Для них возобновляется ранее приостановленная возможность льготного и бесплатного проезда по социальным картам, уточняется в указе.

"Скажу прямо. Решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Ребята устали сидеть дома. Но и риск роста заболеваемости среди школьников по-прежнему очень велик", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр добавил, что весь класс будет переведен на дистанционное обучение при выявлении заразившегося коронавирусом школьника.

Он подчеркнул, что школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности. "В случае выявления даже одного случая инфекции - как и в первом полугодии - весь класс будет временно переводиться на дистанционное обучение", - заключил мэр.

При этом вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы Москвы до 21 января будут работать в режиме дистанционного обучения или находиться на каникулах.

Собянин ранее ввел в Москве ряд ограничений. Среди них - перевод студентов на дистанционное обучение и блокировка их льготных транспортных карт, приостановка работы детских развлекательных центров, детских комнат в ресторанах и торговых центрах. Кроме того, с 23.00 до 06.00 должны быть закрыты кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям с очным присутствием граждан рекомендована система QR-кодов, а работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленку.

Также запрещены мероприятия со зрителями, включая выставки, кроме официальных, проводимых по решению органов исполнительной власти. В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а спортивные мероприятия могут проходить со зрителями, если это согласовано с Роспотребнадзором. Школьники 6-11-х классов с 19 октября были переведены на дистанционное обучение. Для людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями рекомендован домашний режим.-0-