Москва и Лондон в январе начнут восстанавливать численность диппредставительств

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Великобритания достигли принципиальной договоренности относительно постепенного восстановления численности диппредставительств с января 2019 года. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, сообщает ТАСС.

"Где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне, - сказал Александр Яковенко в эфире телеканала "Россия-24". - Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена".

Александр Яковенко оценил восстановление дипмиссий как позитивный шаг во взаимодействии двух стран.

Отношения Москвы и Лондона резко ухудшились после инцидента с отравлением Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии 4 марта 2018 года в Солсбери. По версии британской стороны, Скрипали подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России, на основании чего Лондон обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. После этого Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.-0-