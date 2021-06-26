Москва из-за нового штамма коронавируса заново переживает пандемию - Собянин

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва заново переживает пандемию коронавируса из-за нового штамма. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1", сообщает ТАСС.

"Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, эпидемию, которая бушует в Москве", - сказал Собянин, добавив, что уханьским вариантом коронавируса в Москве заражены около 5% жителей. При этом мэр отметил, что если бы у коронавируса не было новой мутации, то "мы уже вышли бы из пандемии". "Я думаю, что заболеваемость ушла бы практически в ноль, потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались, у них антитела хороши, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию".

Мэр подчеркнул, что новый штамм "совсем другой". "Если раньше недели две инкубационный период шел, пока человек заболевал, сидел дома, смотрел на ситуацию, температуру, только потом начинала сама болезнь развиваться, то сегодня это происходит буквально за считанные дни - до пяти дней", - пояснил Собянин. Он подчеркнул, что количество антител, которое требуется для защиты от индийского штамма, в два раза больше, чем в сравнении с уханьским.

Он добавил, что вакцинация - самый действенный способ остановить распространение коронавирусной инфекции в столице, остальные меры - временное решение проблемы. "Чтобы остановить пандемию, нужно одно - быстрая масштабная вакцинация. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, масочный режим. Но это все временные меры. Чтобы кардинально эту проблему решить, нужно вакцинироваться либо уйти в локдаун и все закрыть", - заявил Собянин. Как подчеркнул глава города, чтобы вести нормальную жизнь, необходимо вакцинироваться, так как другого выхода нет.-0-