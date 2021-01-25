Москва разберется с действиями соцсетей США на фоне несогласованных акций в РФ - Захарова

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия в своих двусторонних контактах с США и на международных площадках будет разбираться с проблемой распространения американскими интернет-гигантами фейковой информации о несанкционированных акциях протеста в РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

"Мы отметили очень большую активность интернет-гигантов, которые, естественно, являются американскими. Это платформы соцсетей, платформы видеохостингов, которые в эти дни и накануне распространяли большое количество фейковой информации. Сейчас занимаемся этими вопросами, и, конечно, постановка этой очень серьезной проблемы будет находиться в ракурсе нашей работы и с американцами, и на площадках международных организаций", - сказала Мария Захарова.

Она также сообщила, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков провел разговор с послом США Джоном Салливаном и выразил ему протест российской стороны в связи с заявлениями Вашингтона о несанкционированных акциях в России. "Американской стороне был заявлен решительный протест в связи с распространением американским посольством в России в социальных сетях и на их интернет-ресурсах постов с поддержкой незаконной акции в ряде российских городов", - сказала она.

Мария Захарова отметила, что Россия квалифицирует публикации посольства США о протестах в городах РФ как вмешательство во внутренние дела страны. "До сведения американского посла было доведено, что российская сторона рассматривает эти материалы, а также заявления Госдепартамента США как прямое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Было указано дипломату на необходимость неукоснительного соблюдения законов Российской Федерации и общепринятых дипломатических норм", - сказала она.-0-