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22 июня 2020, 19:39

Москва с 23 июня переходит к новому этапу снятия ограничений

Москва. Фото Синьхуа - БЕЛТА
Москва. Фото Синьхуа - БЕЛТА
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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий этап снятия ограничений, введенных в Москве из-за ситуации с коронавирусом нового типа, начинается 23 июня. Об этом в своем блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке. Отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов", - написал мэр.

Он добавил, что в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни, но многие ограничения пока остаются. Так, сохраняется запрет на массовые мероприятия, также необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, однако с середины мая власти стали смягчать ограничения, поскольку эпидситуация улучшилась. Постепенно были открыты промышленные предприятия и стройки, МФЦ, объекты сферы услуг и торговли. С 9 июня отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня в столице России сняли ограничения на плановую помощь в стоматологиях, открылись библиотеки, музеи и зоопарки, можно ходить на спортивные мероприятия. Также заработали летние веранды кафе.

Сергей Собянин подчеркнул, что среднее число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией за последнее время в Москве снизилось. "Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15% до 501 случая в день. Снижается и количество случаев внебольничной пневмонии - основной причины тяжелого течения болезни", - написал он в своем блоге.-0-

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