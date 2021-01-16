Москва заняла первое место в рейтинге самых пробочных городов

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Москва признана самым пробочным городом 2020 года по версии навигационной компании TomTom, сообщает телерадиокомпания "МИР24".

Московский регион оказался на первой строчке с показателем уровня загруженности дорог в 54%. Это значит, что в среднем поездка во время пробок длилась на 54% дольше, чем с пустыми дорогами. Сниженный трафик наблюдался 66 дней, большинство из которых пришлись на период весенней самоизоляции.

Второе место занял Мумбаи (Индия) с индексом 53%, на третьем месте оказалась Богота (Колумбия) с аналогичным показателем. В первую десятку также вошли Манила (Филиппины), Стамбул (Турция), Бенгалуру (Индия), Киев (Украина), Нью-Дели (Индия), Новосибирск (Россия) и Бангкок (Таиланд).

В рейтинг попали 416 городов из 57 стран мира. Помимо Москвы и Новосибирска, в списке оказались еще несколько российских городов: Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Челябинск, Омск и другие.-0-