Мост обрушился в московском парке Горького: пострадали 13 человек

1 января, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. По меньшей мере 13 человек пострадали в результате обрушения деревянного моста в парке Горького в Москве.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести.

На сайте столичной мэрии отмечается, что инцидент произошел "в результате технической неисправности конструктивных элементов катка". "Произошла поломка оборудования. Медицинские службы оказывают пострадавшим необходимую помощь", - уточняется на портале.

Поломка затронула лишь несколько квадратных метров ледовой площадки. Участок в районе обрушения огорожен, остальная территория открыта для посетителей.

В столичном ГУ МЧС РФ подтвердили ТАСС, что на место ЧП выезжали подразделения ведомства, но работы они не проводили. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти города взяли под контроль расследование причин обрушения конструкции.-0-