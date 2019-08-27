Мост с людьми обрушился в Турции

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прогулка по мосту едва не закончилась трагедией для двоих жителей турецкого городка Терме, передает телеканал "МИР 24" .

Когда они почти перешли мост, он провалился под ногами. Вслед за мужчинами в гигантскую яму провалился припаркованный рядом автомобиль. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, но их жизни ничего не угрожает.

Обрушение произошло из-за проливных дождей, которые стали причиной и сильного наводнения в регионе. На днях в городе по этой же причине рухнул еще один мост.-0-