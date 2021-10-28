МОТ: последствия пандемии для рынков труда оказались серьезнее, чем предполагалось

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международной организации труда (МОТ) заявили о более серьезных последствиях пандемии коронавируса для рынков труда, чем предполагалось раньше, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

По данным МОТ, общий объем рабочего времени в 2021 году будет ниже "доковидного" уровня на 4,3%, что эквивалентно потере 125 млн рабочих мест в условиях полной занятости. Новый прогноз существенно отличается от июньского, согласно которому эти показатели составляли соответственно 3,5% и 100 млн.

Эксперты опасаются, что без конкретной финансовой и технической поддержки ситуация на рынке труда будет только ухудшаться. "Нынешняя динамика на рынках труда говорит о том, что восстановление застопорилось и может пойти на спад, а также о наличии серьезного разрыва между развитыми и развивающимися странами", - подчеркнул генеральный директор МОТ Гай Райдер.

Меньше всего потрясений в сфере занятости было в Европе и Центральной Азии, где потеряно всего 2,5% объема рабочего времени. В наибольшей степени в период пандемии пострадали рынки труда в Африке, на Американском континенте и в арабских государствах, где потери составили соответственно 5,6%, 5,4% и 6,5%.

Эксперты связывают эти показатели с двумя основными факторами: неравномерным уровнем вакцинирования населения и бюджетно-налоговым стимулированием. По подсчетам МОТ, полная вакцинация каждых 14 человек во втором квартале 2021 года означала одно дополнительное рабочее место в эквиваленте полной занятости на мировом рынке труда.

По мнению МОТ, если бы странам с низким уровнем дохода был обеспечен равный доступ к вакцинам, им хватило бы одного квартала, чтобы догнать более развитые страны по темпам восстановления занятости.

Важнейшим фактором, определяющим темпы восстановления, остается и бюджетно-налоговое стимулирование. Но пока около 86% всех принятых в мире пакетов поддержки бизнеса приходятся на страны с высоким уровнем дохода.

Глава МОТ напомнил, что в июне 2021 года на Международной конференции труда был принят Глобальный призыв к действиям в целях ориентированного на человека восстановления после кризиса COVID-19. Страны мира обязались обеспечить такое восстановление экономики и социальной сферы, которое носило бы инклюзивный, стабильный и устойчивый характер.-0-