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17 января 2022, 14:17

МОТ: в 2022 году в мире будет на 21 млн больше безработных, чем до пандемии

Фото из архива
Фото из архива
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17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация труда (МОТ) ожидает, что число безработных в мире в 2022 году составит 207 млн, что на 21 млн больше, чем в докризисном 2019 году. Об этом говорится в докладе МОМ, опубликованном в понедельник в Женеве, сообщает ТАСС.

"Глобальная безработица, как ожидается, сохранится на уровне, превышающем показатели до COVID-19, по меньшей мере до 2023 года, - констатировали авторы доклада. - В 2022 году ее уровень составит, по оценкам, 207 млн, тогда как в 2019 году было 186 млн".

Подчеркивается, что МОТ пересмотрела в сторону снижения прогноз восстановления рынка труда в 2022 году. Это в определенной степени отражает последствия воздействия недавних штаммов коронавируса, таких как дельта и омикрон, а также существенную неопределенность относительно будущей эволюции пандемии. "Основываясь на последних по времени прогнозах экономического роста, МОТ ожидает, что суммарное число часов, которые будут отработаны в 2022 году, останется почти на 2% ниже уровня до пандемии", - говорится в докладе. В июне прошлого года МОТ прогнозировала, что этот показатель уменьшится в 2022 году до менее 1%.

По словам экспертов, вызванный пандемией кризис неодинаково сказался на различных группах работников и странах, что углубляет неравенство внутри стран и между ними и ослабляет экономическую, финансовую и социальную основу практически всех государств. Страны с высокими доходами на душу населения демонстрируют более высокую динамику восстановления рынка труда, тогда как в государствах с доходами ниже среднего ситуация обстоит хуже. Эксперты усматривают наиболее обнадеживающие признаки восстановления в Европе и Северной Америке. В то же время они высказывают менее оптимистичные прогнозы в отношении положения с занятостью в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и странах Карибского бассейна. В целом для всех регионов планеты перспектива полного восстановления рынка труда в 2023 году до уровня, имевшего место до пандемии, расценивается в докладе как "иллюзорная".

Кризис сильнее сказался на занятости женщин, чем мужчин, и его последствия будут ощущаться на протяжении ближайших лет, отмечает МОТ. В свою очередь закрытие учреждений образования и профессиональной подготовки будет иметь нарастающие долгосрочные последствия для молодежи.

"По прошествии двух лет кризиса прогноз остается хрупким, а путь к восстановлению - медленным и нестабильным", - заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер. По его словам, не может быть реального восстановления мировой экономики без улучшения ситуации на рынке труда.-0-

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