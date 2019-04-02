Мозамбик на грани эпидемии холеры: число заболевших превысило тысячу

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пострадавших от циклона "Идай" регионах Мозамбика по состоянию на 1 апреля зарегистрировано 1052 случая заболевания холерой. В среднем число инфицированных увеличивается на 200 в день, сообщает британское издание The Guardian со ссылкой на Министерство здравоохранения Мозамбика.

Большинство случаев заболевания - 959 из 1052 - зарегистрировано в городе Бейре, наиболее пострадавшем от циклона. Согласно последним данным Минздрава Мозамбика, несмотря на массовое заболевание, в стране зарегистрирован лишь один случай смерти из-за холеры. Сегодня в Бейру должно прибыть около 900 тыс. доз пероральных вакцин против холеры. Массовая вакцинация начнется в городе 3 апреля.

Разрушительный циклон "Идай", который в марте обрушился на юго-восточную Африку, унес жизни более 700 человек в Мозамбике, Малави и Зимбабве, из этого числа как минимум 518 смертей зарегистрированы в Мозамбике. В результате стихийного бедствия сотни тысяч людей остались без крова, многие из них были вынуждены использовать грязную воду, из-за чего и началось массовое заболевание.

Вспышки холеры наблюдались в Мозамбике регулярно на протяжении последних пяти лет, предыдущая была ликвидирована в феврале 2018 года.

Холера - острая кишечная инфекция, вызываемая попаданием в организм пищи или воды, зараженной холерным вибрионом. Передается через загрязненную питьевую воду или пищу и вызывает острую диарею. В 2017 году партнерами Глобальной целевой группы ВОЗ была представлена стратегия по борьбе с холерой "Ликвидировать холеру: дорожная карта на период до 2030 г.". Стратегия направлена на сокращение к 2030 году смертности от холеры на 90% и ее полное устранение как минимум в 20 странах.-0-