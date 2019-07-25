Мухаммед ан-Насер будет временно исполнять обязанности президента Туниса

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер в соответствии с Конституцией станет временным исполняющим обязанности президента страны. Об этом сообщает Reuters .

Присяга Мухаммеда ан-Насера состоится сегодня.

В своем выступлении по национальному телевидению Мухаммед ан-Насер призвал народ Туниса к единству после смерти 92-летнего президента Бежи Каида ас-Себси, о которой стало известно сегодня.

Премьер-министр Туниса Юсеф Шахед объявил семь дней национального траура. Дата похорон Бежи Каида ас-Себси будет названа позже.

Бежи Каид ас-Себси занял пост президента Туниса в 2014 году. До этого он возглавлял правительство страны, в разные годы занимал различные министерские и дипломатические должности. Ожидается, что выборы нового президента страны пройдут 17 ноября 2019 года.-0-