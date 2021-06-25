Мурашко: только 0,5% прошедших полный курс вакцинации заболевают COVID-19

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские вакцины эффективно защищают против коронавирусной инфекции. COVID-19 регистрируется только у 0,5% прошедших полный курс вакцинации, сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Мы видим, что граждане активно идут на вакцинацию, чтобы защитить свое здоровье и здоровье близких людей. И российские вакцины дают такую защиту. По данным федерального регистра пациентов, COVID-19 на сегодняшний день, за все время заболевания новой коронавирусной инфекцией, диагностирован лишь у 0,5% граждан, ранее получивших два компонента вакцины", - сказал Михаил Мурашко.

При этом министр добавил, что у вакцинированных заболевание протекает легче. Михаил Мурашко отметил, что около 12% пациентов, госпитализированных с коронавирусом в России, находятся в тяжелом состоянии.

Эксперты одобрили вакцинацию беременных препаратом "Спутник V", заявил министр здравоохранения. "Сегодня с учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности в клинических исследованиях и пострегистрационном периоде, экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" у беременных", - сказал он.-0-